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Маск поздравил Дурова с миллиардом активных пользователей Telegram

Маск поздравил Дурова с миллиардом активных пользователей Telegram

ТАСС/Zuma Бизнесмен и глава американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск поздравил основателя Telegram Павла Дурова с тем, что количество активных пользователей его мессенджера достигло миллиарда в месяц.

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