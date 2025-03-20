Маск поздравил Дурова с миллиардом активных пользователей Telegram

ТАСС/Zuma Бизнесмен и глава американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск поздравил основателя Telegram Павла Дурова с тем, что количество активных пользователей его мессенджера достигло миллиарда в месяц.
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