Поздняков об участии россиян в Олимпиаде-2024: «Подписание документа, которого требует МОК, сопряжено с возможным нарушением законодательства»

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Согласно критериям Международного олимпийского комитета (МОК), россияне смогут выступить в нейтральном статусе, если они не связаны с силовыми структурами и не поддерживают боевые действия.
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