Москвичам рассказали о погоде 8 марта

По данным РИА Новости, в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом и повышением дневной температуры до +2 градусов 8 марта, как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд .
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