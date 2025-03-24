Родители ищут сотни тысяч на мощный аппарат для юной свердловчанки

Семья Воробьевых из Первоуральска (Свердловская область) столкнулась с серьезной проблемой: их пятилетней дочери Алисе необходимы сверхмощные слуховые аппараты, чтобы девочка могла полноценно слышать и развиваться.
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