В Пентагоне признали успехи России в конфликте на Украине

Россия «достигла некоторых дополнительных успехов» в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга, транслируемого на сайте американского оборонного … .
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