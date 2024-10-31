СМИ: в Европе испугались, что Орбан пригласит Трампа выступить на саммите ЕС

Лидеры европейских стран боятся, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласит экс-президента США Дональда Трампа выступить по видеосвязи на неформальном саммите ЕС в Будапеште в случае, если политик вновь переизберётся на пост главы Белого дома.
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