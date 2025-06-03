В Казанском соборе началась литургия, которую возглавил митрополит Варсонофий

Сегодня он отмечает 70-летний юбилей В Казанском кафедральном соборе началась праздничная Божественная литургия, которую возглавляет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, сообщили сегодня в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии.
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