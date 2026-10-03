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Новости Липецка

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Отменён «Красный уровень» угрозы атаки БПЛА в Липецкой области, но жёлтый остаётся

Отменён «Красный уровень» угрозы атаки БПЛА в Липецкой области, но жёлтый остаётся

В Липецкой области отменён «Красный уровень — Угроза атаки БПЛА», но сохраняется «Жёлтый уровень — Воздушная опасность».

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