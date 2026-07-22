Sinch ускорила рост выручки во II квартале 2026 года до 6,86 млрд крон за счет экспансии в Северной Америке

Шведский облачный провайдер коммуникационных платформ Sinch AB официально обнародовал консолидированные финансовые результаты за второй квартал 2026 года, продемонстрировав ускорение органического роста продаж и операционной прибыли.
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