MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sinch ускорила рост выручки во II квартале 2026 года до 6,86 млрд крон за счет экспансии в Северной Америке

Sinch ускорила рост выручки во II квартале 2026 года до 6,86 млрд крон за счет экспансии в Северной Америке

Шведский облачный провайдер коммуникационных платформ Sinch AB официально обнародовал консолидированные финансовые результаты за второй квартал 2026 года, продемонстрировав ускорение органического роста продаж и операционной прибыли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии