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Минус 17 кг, парики на сцене и обвинения в алкоголизме: как звезда «Доярки из Хацапетовки» Евгения Осипова меняет жизнь в 40 лет

Минус 17 кг, парики на сцене и обвинения в алкоголизме: как звезда «Доярки из Хацапетовки» Евгения Осипова меняет жизнь в 40 лет

Ровно двадцать лет назад на экраны вышел сериал «Доярка из Хацапетовки», который мгновенно сделал исполнительницу главной роли Евгению Осипову знаменитой.

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