🔴В какие центры «Мои Документы» пострадавшие из-за непогоды крымчане могут обратиться для получения компенсации — жители Сак и Сакского района могут подать заявление в МФЦ Сак или Евпатории; — жители Евпатории могут подать заявление в МФЦ Евпатории или Сак; — жители Белогорского района — в МФЦ Белогорска или Симферополя (пр.
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