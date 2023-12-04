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test mazurok

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🔴В какие центры «Мои Документы» пострадавшие из-за непогоды крымчане могут

🔴В какие центры «Мои Документы» пострадавшие из-за непогоды крымчане могут обратиться для получения компенсации — жители Сак и Сакского района могут подать заявление в МФЦ Сак или Евпатории; — жители Евпатории могут подать заявление в МФЦ Евпатории или Сак; — жители Белогорского района — в МФЦ Белогорска или Симферополя (пр.

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