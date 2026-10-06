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Вещи с характером: 30 кадров, где предметы смотрят на нас

Вещи с характером: 30 кадров, где предметы смотрят на нас

Бывает, что самые обычные вещи вдруг начинают смотреть на нас с укором, радостью или тоской. Тени, пятна, трещины и случайные блики складываются в лица, и от этого становится не по себе или смешно.

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