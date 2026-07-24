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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс пытался организовать объединение с Кайри Ирвингом в «Кливленде» (Гудвилл)

« Кливленд » остается одним из основных вариантов продолжения карьеры Леброна Джеймса . По информации Винсента Гудвилла из ESPN, звездный форвард пытался организовать переход Кайри Ирвинга в «Кавальерс» ради еще одного совместного похода.

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