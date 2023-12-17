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В Барнауле выбрали победительницу конкурса "Мисс Алтайская зимовка"

В Барнауле выбрали победительницу конкурса "Мисс Алтайская зимовка"

Также жюри определили еще одну победительницу, но уже в категории "Мисс зрительских симпатий" 16 декабря в барнаульском парке "Центральный" состоялось награждение победительницы конкурса красоты "Мисс Алтайская зимовка".

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