В Барнауле выбрали победительницу конкурса "Мисс Алтайская зимовка"

Также жюри определили еще одну победительницу, но уже в категории "Мисс зрительских симпатий" 16 декабря в барнаульском парке "Центральный" состоялось награждение победительницы конкурса красоты "Мисс Алтайская зимовка".
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