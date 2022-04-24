Тренер «Анахайма» о Гецлафе: «Парни завершают карьеру, когда их вытесняют из состава. Райан уходит в качестве нашего первого центра»

Тренер «Анахайма» сказал, что завершающий карьеру Райан Гецлаф – 1-й центр команды. «Обычно парни завершают карьеру, когда их вытесняют из состава.

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