В Верхнеуслонском районе отремонтировали 2,3 км дороги

В Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан капитально отремонтирован участок автомобильной дороги «Янга-Болгар – Матюшино – Бакча-Сарай» протяженностью 2,3 км.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Без гимна не вый...
- «Без гимна не вый...
- В России предложи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым