Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев принял участие в открытии сквера Соломенной Сторожки в Тимирязевском после благоустройства

Открытие обновленного сквера стало настоящим событием для взрослых и детей Тимирязевского района Все этапы масштабного обновления территории от улицы Вучетича до Тимирязевской проходили под контролем жителей и депутата.
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