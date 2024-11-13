ИБ-эксперт Морев: в сезон скидок мошенники создают больше фишинговых приложений

В преддверии сезона скидок увеличилась вероятность фишинговых атак. Чаще всего мошенники подделывают финансовые приложения для займов или выплат, онлайн-банкинг, а также популярные приложения с большой аудиторией, предупредил в беседе с "Газетой.
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