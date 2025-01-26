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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ясуке в Assassin's Creed Shadows – это не ассасин, и вот почему это важно В интервью с GamesR...

Ясуке в Assassin's Creed Shadows – это не ассасин, и вот почему это важно В интервью с GamesR...

Ясуке в Assassin's Creed Shadows – это не ассасин, и вот почему это важноВ интервью с GamesRadar креативный директор игры Саймон Лемэй-Комтуа объяснил, что отсутствие у Ясуке связей с Братством соответствует общей идее повествованияЧитать дальше → источник.

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