Ясуке в Assassin's Creed Shadows – это не ассасин, и вот почему это важно В интервью с GamesR...

Ясуке в Assassin's Creed Shadows – это не ассасин, и вот почему это важноВ интервью с GamesRadar креативный директор игры Саймон Лемэй-Комтуа объяснил, что отсутствие у Ясуке связей с Братством соответствует общей идее повествованияЧитать дальше → источник.