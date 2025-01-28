Макаревич опроверг финансирование ВСУ. Он заявил, что боится за жизнь оставшегося в Москве сына

Российский музыкант, основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что не планирует помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) из опасений за жизнь своего сына, оставшегося в Москве.
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