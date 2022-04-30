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Лавров: подстрекательства Запада мешают переговорам между Россией и Украиной

Лавров: подстрекательства Запада мешают переговорам между Россией и Украиной

pixabay.com Российская сторона выступает за поддержание диалога с Украиной. Однако переговорам препятствуют подстрекательские действия со стороны Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью информационному агентству «Синьхуа».

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