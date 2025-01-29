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  • Василий Васильев
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Что категорически нельзя делать 29 января 2025, чтобы беды обошли стороной

Что категорически нельзя делать 29 января 2025, чтобы беды обошли стороной

29 января в православном календаре отмечается день поклонения честным веригам апостола Петра.Апостол Петр, один из 12 учеников Иисуса Христа, был не только важной фигурой в христианской вере, но и одним из первоверховных апостолов.

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