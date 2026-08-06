Россияне стали чаще экономить на поездках

Россияне стали более сдержанно тратить на отдых. Как рассказал «МК» вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин, туристы чаще выбирают апартаменты вместо отелей, сокращают поездки примерно на один день и отказываются от дополнительных услуг.
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