«За рулем» поздравляет всех с Рождеством!

Дорогие читатели журнала и сайта «За рулем», а также подписчики наших каналов и страничек в соцсетях! Редакция «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, поздравляет вас с Рождеством! В этот светлый день мы желаем вам всего самого доброго.
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