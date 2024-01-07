«За рулем» поздравляет всех с Рождеством!

Дорогие читатели журнала и сайта «За рулем», а также подписчики наших каналов и страничек в соцсетях! Редакция «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, поздравляет вас с Рождеством! В этот светлый день мы желаем вам всего самого доброго.