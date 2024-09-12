ВШЭ: кадровый голод больше всего ударил по строительной и логистической отрасли

В России выявили критическую нехватку квалифицированных кадров в ряде отраслей российской экономики. Наиболее уязвимыми оказались сферы пассажирского транспорта, розничной торговли, строительства и услуг.
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