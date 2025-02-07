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Зеленский назвал вторжение в Курскую область воплощением принципа "мир через силу"

Зеленский назвал вторжение в Курскую область воплощением принципа "мир через силу"

Вторжение в Курскую область украинской армии наглядно объясняет смысл принципа "мир через силу". Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время церемонии награждения военнослужащих, которые принимают участие в боях в регионе.

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