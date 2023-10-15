Почему в Казахстане растет число бедных

В Казахстане на официальном уровне было подтверждено снижение жизненного уровня населения. Исследование показало увеличение числа бедных семей и даже возникновение проблем с недоеданием в некоторых случаях.
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