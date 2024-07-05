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Калужские новости

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Нелегальный мигрант признал себя отцом калужанина для получения гражданства

Нелегальный мигрант признал себя отцом калужанина для получения гражданства

В Мосальском районе нелегальный мигрант договорился с местной жительницей о фиктивном признании его отцовства, для получения необходимых документовВ Мосальском районе нелегальный мигрант договорился с местной жительницей о фиктивном признании его отцовства, для получения необходимых документов.

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