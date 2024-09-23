7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 360 подписчиков

Natura Siberica представляет новую коллекцию ароматов-талисманов Shaman Secrets

Natura Siberica представляет новую коллекцию ароматов-талисманов Shaman Secrets

Бренд пригласил друзей и партнеров в аутентичный ресторан, чтобы официально объявить о запуске. Предоставлено организаторами мероприятия17 сентября 2024 года российский бренд натуральной и органической косметики Natura Siberica провел закрытую презентацию новой коллекции ароматов в самом сердце Москвы — ресторане Manul.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх