Natura Siberica представляет новую коллекцию ароматов-талисманов Shaman Secrets

Бренд пригласил друзей и партнеров в аутентичный ресторан, чтобы официально объявить о запуске. Предоставлено организаторами мероприятия17 сентября 2024 года российский бренд натуральной и органической косметики Natura Siberica провел закрытую презентацию новой коллекции ароматов в самом сердце Москвы — ресторане Manul.