МГППУ: опрос показал, что российские подростки больше всего ценят семью

Главными ценностями для подростков являются семья, здоровье, обеспеченность и карьера. Их жизненные ценности почти не зависят от пола, но при этом становятся приземленнее с возрастом: карьера и финансы заботят старших подростков больше, чем творчество и слава.
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