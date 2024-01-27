Почему Британия лоббирует интересы Украины: анализ экспертов

Эксперты высказали мнение о том, почему Британия активно лоббирует интересы Украины в США. Страна, которая обычно играет роль ведомого в отношениях с США, сейчас сама призывает Вашингтон усилить противостояние с Москвой, как сообщает газета New York Times.
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