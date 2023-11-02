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Жителей Калужской области предупреждают о ливне и усилении ветра

Жителей Калужской области предупреждают о ливне и усилении ветра

ГУ МЧС России по Калужской области опубликовало предупреждение о непогоде. По данным Калужского ЦГМС - Филиала ФГБУ "Центральный УГМС", в ближайший час 2 ноября с сохранением до 15 часов на востоке Калужской области ожидается ливень.

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