Рязань накрыли гарь и дым лесных пожаров

В среду запах стал заметно интенсивнее и распространился уже на весь город – если накануне жаловались в основном жители Дашково-Песочни, Кального, Солотчинского шоссе и Театральной площади, то сегодня гарью дышат жители практически всех микрорайонов.
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