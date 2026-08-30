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Аргументы и Факты

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Психолог Арутюнян объяснила, когда ребёнка можно оставлять дома одного

Психолог Арутюнян объяснила, когда ребёнка можно оставлять дома одного

Оставлять ребёнка дома одного можно не по достижении определённого возраста, а когда он психологически готов контролировать свои действия и спокойно переносить одиночество, рассказала в беседе с Пятым каналом психолог Евгения Арутюнян.

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