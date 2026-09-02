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Таиланд вводит «Правило путешествий» с проверкой некастодиальных кошельков

Таиланд вводит «Правило путешествий» с проверкой некастодиальных кошельков

Таиланд ужесточает надзор за криптовалютными переводами, включая транзакции с использованием некастодиальных кошельков, стремясь соответствовать глобальным стандартам борьбы с отмыванием денег (AML).

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