"Мы потребуем эти деньги!" — Трамп пригрозил ЕС возвратом миллиардов за помощь Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен потребовать от европейских союзников компенсировать средства, которые администрация его предшедственника Джо Байдена направила на военную поддержку Украины.
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