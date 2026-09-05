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Несекретные материалы

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Масштабный удар РФ по Украине: мощные взрывы в Киевской, Одесской и других областях

Масштабный удар РФ по Украине: мощные взрывы в Киевской, Одесской и других областях

В ночь и утро 5 сентября ВС РФ нанесли очередной масштабный комбинированный удар по объектам на территории Украины.

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