В нескольких районах Забайкалья планируют строить коммерческое жилье

Власти Забайкалья намерены стимулировать строительство коммерческого жилья в районах края. Об этом заявил вице-премьер Правительства края Алексей Гончаров на встрече с депутатами профильных комитетов, сообщила пресс-служба краевого парламента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии