Женские страсти

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"Я девочка, мне все можно" и другие оправдания женского предательства

"Я девочка, мне все можно" и другие оправдания женского предательства

Недавно мы писали о том, как легко мужчины предают женщин. Но ведь на самом деле мы, барышни, тоже не ангелы.

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Alina Budkina
Нежные и трепетные тихо плачут в углу или на мужском плече. А вышеописанное поведение - это распущенность и невоспитанность.
Vsevolod
Лучше на мужском плече. Тогда хочется защитить и вытереть слезы. А в углу вызывает только раздражение (манипулирует).
Александр Кулиш
Да,плачут,да,на мужском плече, но не мужа....
Vsevolod
Ну, тут кому как повезет.

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