Женские страстиПолитика"Я девочка, мне все можно" и другие оправдания женского предательства Недавно мы писали о том, как легко мужчины предают женщин. Но ведь на самом деле мы, барышни, тоже не ангелы.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAlina BudkinaНежные и трепетные тихо плачут в углу или на мужском плече. А вышеописанное поведение - это распущенность и невоспитанность.VVsevolodЛучше на мужском плече. Тогда хочется защитить и вытереть слезы. А в углу вызывает только раздражение (манипулирует).Александр КулишДа,плачут,да,на мужском плече, но не мужа....VVsevolodНу, тут кому как повезет.Комментировать
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