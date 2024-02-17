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Царьград

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"Руки в гору!" На Южном Урале полицейские провели массовые аресты мигрантов

"Руки в гору!" На Южном Урале полицейские провели массовые аресты мигрантов

Крупные рейды прошли на стройках и тепличных хозяйствах региона.Челябинские полицейские рассказали о результатах специальной операции "Нелегальный мигрант", которая в этот раз проходила на территории региона 12 дней.

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Комментарии
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Олег Шибайло
Работайте парни. Я сам бывший свидетель того, как они выдавливали в былые времена русских из своих стран, под предлогом &quot; понаехали&quot; и  за то,что мы им несли культуру развития и процветания. Хотят оставаться в средневековье - пожалуйста.Давай, чемодан вокзал, до свиданья.
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Вакцинировать &quot;Новичком&quot; и отправлять на Родину пусть там размножаются!
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Работайте, Братья!
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