"Руки в гору!" На Южном Урале полицейские провели массовые аресты мигрантов

Олег Шибайло

Работайте парни. Я сам бывший свидетель того, как они выдавливали в былые времена русских из своих стран, под предлогом " понаехали" и за то,что мы им несли культуру развития и процветания. Хотят оставаться в средневековье - пожалуйста.Давай, чемодан вокзал, до свиданья.