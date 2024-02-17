Крупные рейды прошли на стройках и тепличных хозяйствах региона.Челябинские полицейские рассказали о результатах специальной операции "Нелегальный мигрант", которая в этот раз проходила на территории региона 12 дней.
"Руки в гору!" На Южном Урале полицейские провели массовые аресты мигрантов
Комментарии
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Олег Шибайло
Работайте парни. Я сам бывший свидетель того, как они выдавливали в былые времена русских из своих стран, под предлогом " понаехали" и за то,что мы им несли культуру развития и процветания. Хотят оставаться в средневековье - пожалуйста.Давай, чемодан вокзал, до свиданья.
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16 час.
АК
Александр Кандарицкий
Вакцинировать "Новичком" и отправлять на Родину пусть там размножаются!
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15 час.
Надежда Белугина
Работайте, Братья!
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11 час.
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