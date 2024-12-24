Исламские богословы отозвали фетву, разрешающую религиозное многоженство в России

Генпрокуратура напомнила председателю ДУМ, допустившему многожёнство, о русских законах Генпрокуратура России вынесла представление председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) России за то, что он допустил полигамные религиозные браки.
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