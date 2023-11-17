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Италия выйдет на Евро-2024, если не проиграет Украине на выезде 20 ноября

Италия выйдет на Евро-2024, если не проиграет Украине на выезде 20 ноября

Команда Лучано Спаллетти сегодня разгромила Северную Македонию (5:2). После 7 туров у нее 13 очков. Столько же набрала сборная Украины, но итальянцы выше за счет победы в личной встрече – 2:1.

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