Экс-начальнику комитета дорожного хозяйства Челябинска отказали в освобождении

Бывший высокопоставленный чиновник не смог оспорить заключение в СИЗО. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Челябинский областной суд отклонил ходатайство адвоката бывшего председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Рината Кучитарова о смягчении его подзащитному меры пресечения.
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