Экс-начальнику комитета дорожного хозяйства Челябинска отказали в освобождении

Бывший высокопоставленный чиновник не смог оспорить заключение в СИЗО. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Челябинский областной суд отклонил ходатайство адвоката бывшего председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Рината Кучитарова о смягчении его подзащитному меры пресечения.