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На встречу никто не пришел: Поляки поставили Зеленского и Шмыгаля в нелепое положение

На встречу никто не пришел: Поляки поставили Зеленского и Шмыгаля в нелепое положение

Жизнь – суровая штука. Как больно бывает, наверное, когда в наркотическом угаре и с гипертрофированным чувством собственного величия из-за него, ты повелеваешь миром, а в реальности от тебя требуют взять веник и совок и убрать за собой – наверное, после сегодняшнего дня может поведать всем президент Украины Зеленский.

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