НСА и Комитет по АПК Ленинградской области провели семинар для аграриев региона

Более 90 аграриев и специалистов органов управления АПК Ленинградской области приняли участие в семинаре-совещании по агрострахованию, которое провели 29 февраля Национальный союз агростраховщиков и Комитет по АПК области, при участии Минсельхоза России.
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