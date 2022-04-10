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Жулин послал юриста, который предложил отстранять тренера за допинг у спортсменов

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о предложении финского юриста Лаури Тарасти отстранять от международных стартов тренеров несовершеннолетних спортсменов, пойманных на применении запрещенных препаратов.

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