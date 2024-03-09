С февраля 2022 года Финляндия поставила Киеву 22 пакета военной помощи общей стоимостью около 1,8 млрд евро.
"Настроения коричневого реванша. Финны хотят войны". Эксперт рассказал о них все
Комментарии
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Александр Ткаченко
Главное что бы по окончании всей этой войны. Не началось повторение старой песни народ не виноват это всё какашки правители. И безвозмездная помощь бесплатная кормёжка безкорыстная поддержка.
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1 д.
серый777 котов
Ну то что они неоднократно пролучали . то и по сути и получат. да и с земелькой придётся растаться . ну не совсем конечно . но с частью её точно
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1 д.
Михаил Гринжук
Они гордятся что по воевали за фашистов.Ну скоро те кто останутся будут гордиться что и подохли как фашисты.
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23 час.
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