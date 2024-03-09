"Настроения коричневого реванша. Финны хотят войны". Эксперт рассказал о них все

Александр Ткаченко Главное что бы по окончании всей этой войны. Не началось повторение старой песни народ не виноват это всё какашки правители. И безвозмездная помощь бесплатная кормёжка безкорыстная поддержка.

серый777 котов Ну то что они неоднократно пролучали . то и по сути и получат. да и с земелькой придётся растаться . ну не совсем конечно . но с частью её точно