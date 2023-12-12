Наши обезглавили украинский «Катран» во время совещания по десанту в Крынках

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Misha Glusch
нам нужен казус белли, посему наступать пока рано, надо уничтожить всех особо щирых
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13 час.

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