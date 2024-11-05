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Царьград

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Послу Армении в ЕС угрожали убийством: Известны детали

Послу Армении в ЕС угрожали убийством: Известны детали

В Politico узнали о конфликте между послами Азербайджана и Армении в ЕвросоюзеИзданию Politico стало известно, что на дипломатическом приёме, организованном посольством Турции в Брюсселе, произошёл курьёзный случай.

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