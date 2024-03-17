Трамп предрек свою победу на предстоящих выборах в США

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп 16 марта на митинге в американском штате Огайо выразил уверенность и в том, что у него получится одержать победу на предстоящих выборах в стране.
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